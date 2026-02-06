東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6927 高値0.7007 安値0.6926
0.7062 ハイブレイク
0.7034 抵抗2
0.6981 抵抗1
0.6953 ピボット
0.6900 支持1
0.6872 支持2
0.6819 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5950 高値0.6010 安値0.5948
0.6053 ハイブレイク
0.6031 抵抗2
0.5991 抵抗1
0.5969 ピボット
0.5929 支持1
0.5907 支持2
0.5867 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3712 高値1.3712 安値1.3653
1.3791 ハイブレイク
1.3751 抵抗2
1.3732 抵抗1
1.3692 ピボット
1.3673 支持1
1.3633 支持2
1.3614 ローブレイク
