東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6927　高値0.7007　安値0.6926

0.7062　ハイブレイク
0.7034　抵抗2
0.6981　抵抗1
0.6953　ピボット
0.6900　支持1
0.6872　支持2
0.6819　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5950　高値0.6010　安値0.5948

0.6053　ハイブレイク
0.6031　抵抗2
0.5991　抵抗1
0.5969　ピボット
0.5929　支持1
0.5907　支持2
0.5867　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3712　高値1.3712　安値1.3653

1.3791　ハイブレイク
1.3751　抵抗2
1.3732　抵抗1
1.3692　ピボット
1.3673　支持1
1.3633　支持2
1.3614　ローブレイク