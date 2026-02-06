豪中銀総裁 インフレが目標範囲に戻るのは2027年半ば以降と見ている 豪中銀総裁 インフレが目標範囲に戻るのは2027年半ば以降と見ている

豪中銀のブロック総裁は、インフレ急上昇が一時的か、より持続的かを注意深く監視していると語った。



豪中銀理事会は入ってくるデータを注意深く監視する。需要の伸びが予想よりも強く、供給の伸びが依然として限定的であればインフレが持続する可能性が高い。現在の見通しではインフレが中銀目標範囲に戻るのは2027年半ば以降と見ている。



インフレは2022年のピーク時から大幅に低下したものの、25年後半に上昇し当初の予想よりも大幅に高くなった。昨年後半はサービス、小売、住宅建設費など幅広い分野でインフレが上昇した。



世界経済には依然として大きな不確実性が残っており貿易リスクと地政学リスクが高まっている。そのため状況は急速に変化する可能性がある。

