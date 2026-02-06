今回は、産後の嫁をこき使おうとする夫に、義父が注意した話を紹介します。

夫に「父さんのこと、よろしくな？」と言われ…

「子供を出産後、義両親が病院にお見舞いに来たのですが、その場で夫に『お前が退院したら、父さんが2日ぐらい泊まるから』『父さんのこと、よろしくな？』と言われたんです。

さらに『家事はお前が担当な？』『父さんが子供の面倒をみてくれるからいいだろ？』と言われたんですが、これって義父をもてなせっていうことです。

私が『産後だから無理だよ』と言うと夫が怒ってきて、『どう見ても元気そうじゃん。怠けるなよ？』と暴言を吐いてきました。しかしその様子を見た義父が、『おいお前、〇さん（私）が困ってるじゃないか！』『俺はそっちの家に泊まりに行かないよ。勝手に決めるな！』と夫に言ってくれたんです」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2023年7月）

▽ どうやらこの女性の夫は、ひとりで勝手に自分の父親を家に泊まらせることを考えたようで、義父には何も話していなかったようです。義父も困惑したことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。