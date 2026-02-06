５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５９２ドル安 ナスダックは３日続落 ５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５９２ドル安 ナスダックは３日続落

５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５９２．５８ドル安の４万８９０８．７２ドルと反落した。米国の週間新規失業保険申請件数が市場予想を上回った。また、米チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが公表した１月の米企業による人員削減数が２００９年以来で最多となり、雇用関連指標が全体相場の重荷となった。ソフトウェア関連株への売りも続いた。



セールスフォース＜CRM＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞が値を下げ、ＫＫＲ＜KKR＞が下値を探り、ファクトセット・リサーチ・システムズ＜FDS＞やイーライ・リリー＜LLY＞、エスティ・ローダー＜EL＞が急落した。半面、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やトラベラーズ＜TRV＞、コカ・コーラ＜KO＞がしっかり。ハーシー＜HSY＞やマケッソン＜MCK＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は３６４．００ポイント安の２万２５４０．５８と３日続落した。マイクロソフト＜MSFT＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が売られ、エヌビディア＜NVDA＞が軟調推移。クアルコム＜QCOM＞やトムソン・ロイター＜TRI＞が売りを浴び、ペロトン・インタラクティブ＜PTON＞が急落した。半面、コストコホールセール＜COST＞が買われ、アライン・テクノロジー＜ALGN＞が値を飛ばした。



