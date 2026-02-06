みそ入大垣せんべい

幕末の１８５９年（安政６年）創業の老舗せんべい店。

初代が試行錯誤の末に考案した厚焼きのせんべいに、秘伝の自家製みそを加えた。１５０年以上の歴史を持つ看板商品だ。

生地に卵を使わず、独特の歯ごたえに

焼く前に、はけで金属製の型に油を何回も薄く塗り重ね、職人が一枚一枚丁寧に手で焼く。これによって出る独特のつやが高い技術の証しだ。原料は、小麦粉と砂糖、みそ、ゴマ、水のみ。卵を使っていないため独特の歯ごたえがあり、みその甘みがふんわりと口の中に広がる。お茶やコーヒーだけでなく、赤ワインなどにも合う。

定番の「厚焼」を１回たたんだ「二ッ折」、さらにたたんだ「四ッ折」は「日本一堅い」と評判になっている。

「時代にあわせた新商品にも挑戦」

田中屋せんべい総本家６代目の田中裕介さん

「伝統を守るだけでなく、キャラメルの甘さとほろ苦さが売りの『まつほ』など、時代にあわせた新商品の開発にも挑戦してきました。看板のせんべいとともに、多くの人に魅力を知ってほしいです」

お取り寄せ

厚焼（４枚入り）７５６円（手提げ袋なし、税込み、送料別）。ホームページから注文できる。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。