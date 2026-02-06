野間児童文芸賞受賞『杉森くんを殺すには』が映画化決定 監督は『ルート29』の森井勇佑監督
野間児童文芸賞を受賞した長谷川まりるの小説『杉森くんを殺すには』の映画化が発表された。2026年に撮影、2027年の全国公開を予定している。
【写真】映画『杉森くんを殺すには』の監督を務める森井勇佑監督
本作は、10代の若者が自分や近しい人々の心の問題と向き合い、傷ついた心を取り戻すまでの時間をみずみずしく描き、新たな青春映画の誕生を目指す。
原作小説は2023年9月にくもん出版から出版され、翌2024年に第62回野間児童文芸賞を受賞、現在も版を重ねている。
物語の主人公は高校1年生のヒロ。小説の冒頭は、ヒロが兄のミトさんに「杉森くんを殺すことにしたの」と電話をかけるシーンから始まる。ミトさんは「今のうちにやりのこしたことをやっておくこと、裁判所で理由を話すために、どうして杉森くんを殺すことにしたのか、きちんと言葉にしておくこと」という二つのアドバイスを伝え、ヒロはそれを実践していくことにするが、物語は予想とは異なる方向に進んでいく。
家族や友人との軽やかな会話や楽しげな毎日の中で、ヒロと杉森くんのこれまでのことが少しずつ浮かびあがり、読者はやがて冒頭のヒロの言葉の意味を知ることになる。
そんな物語の映画化にあたり、脚本にアニメーション映画『猫の恩返し』『映画 聲の形』『きみの色』などの吉田玲子を迎え、『こちらあみ子』『ルート29』の森井勇佑が監督を担当する。
映画『杉森くんを殺すには』は、2027年全国公開。
