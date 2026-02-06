予選首位で決勝へ

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは5日（日本時間6日）、予選が行われ、荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）がトップの合計178.50点で7日（同8日）の決勝へ進出した。自身のSNSでも“大技”を決める様子を投稿したところ、海外ファンから称賛の嵐が起きている。

雪のちらつく中、いきなり大技をやってのけた。試技1回目でスイッチバックサイド1980（5回転半）を決め、90.50点をマーク。2回目も88.00点を記録し、合計178.50点で堂々のトップに立った。

ギネス世界記録の6回転半技（2340）を持つ荻原。インスタグラムには「オリンピックのビッグエアは今夜開催！」と記して、練習動画を公開すると、「今見終わったけど、めちゃくちゃ良かった！」「スノーボード？それとも体操？」「クレイジー」「何事もないようにやってのけている」「アメージング！」「ヘリコプター・オギワラ」などと海外ファンからの驚きの声が集まっている。

ほかの日本勢は木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）が3位、長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が5位、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が10位で決勝へ進んだ。



（THE ANSWER編集部）