フリーアナウンサーの米澤かおりが5日、自身のインスタグラムを更新。子育ての日々と思いをつづり、反響を呼んでいる。



【写真】ぎゅっと抱きしめた愛娘 愛情あふれるママの姿

昨年10月に「予定日より一週間ほど早く会いに来てくれた」と女の子を出産したことをインスタグラムで報告していた米澤アナ。抱っこした写真を投稿し、「もうすぐ4ヵ月」と書き出すと「里帰り無し 夫育休無し 完母のため夜間交代無しで ここまで頑張ってきました」と日常を報告した。



「誰に強いられた訳でもないこと。 なのに褒められたいなぁと思うくらいには 心身ともに疲れが溜まっているんだと 自覚し始めました」と新米ママの心境を吐露し、「頼れるところにちゃんと頼って 大好きな娘と元気いっぱいに過ごしたいな！ 産後ケアホテルどうなのかな」と結んだ。



X(旧ツイッター)では「教科書通りの【魔の3ヶ月】やってます」と明かし、夫も「激務の中、家事全般＋毎日のお風呂＋週末のお世話を全力でやってくれています！」と育児への協力に感謝の思いを記している。



フォロワーからは「産後ケアすごくすごくオススメです」「辛い事やりきれない事たくさんあると」「一人で抱え込まない様にして下さい」「無理は禁物ですよ」「どうか自分を甘やかす時間も」とねぎらいの言葉が寄せられた。



米澤アナは1990年生まれ、神奈川県出身。慶大を卒業し、2013年から19年3月まで岩手めんこいテレビでアナウンサーを務めたのち、フリーに転身した。



（よろず～ニュース編集部）