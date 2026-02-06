米国の有名テレビニュースアンカーの高齢の母が誘拐されたとみられる事件が起き、衝撃が広がっている。

5日（現地時間）、AP通信などによると、NBCの看板番組『トゥデイ』の女性アンカー、サバンナ・ガスリー氏の母ナンシー・ガスリーさん（84）が先月31日夜、アリゾナ州ツーソンの自宅で失踪した後、行方不明のままだ。

ツーソン郊外の閑静な住宅地に住むナンシーさんは、失踪当日の夕方、近くに住む長女夫婦の家で夕食を共にした。長女の夫は車でナンシーさんを自宅まで送り届け、家に入るのを確認した後、その場を離れたと捜査当局に話した。

しかしナンシーさんは翌日の日曜日、毎週通っていた教会に姿を見せず、その後も所在が確認されていない。

この地域を管轄するピマ郡保安官のクリス・ナノス氏は、失踪から5日後のこの日記者会見を開き、DNA検査の結果、ナンシーさんの自宅玄関で発見された血痕がナンシーさん本人のものと確認されたと明らかにした。

当局はナンシーさんが自宅で何者かに誘拐されたと判断し、捜索と捜査を並行して進めている。彼女は普段から高血圧と心臓疾患を患い、体が不自由で、自ら家を出た可能性は低いとみている。

ナノス保安官は「現時点ではナンシーさんがまだ生きていると信じている」と述べ、「彼女が家に戻ることを願っている」と語った。ただし、生存を裏付ける証拠はまだ確認されていないという。

ナンシーさんの失踪後、少なくとも3つの報道機関が彼女の身代金を要求する手紙を受け取り、捜査当局に提出したと報じられた。ツーソンの地元局KOLD-TVのニュースルームには今月2日、メールで送られた手紙の一部に要求金額と期限が記されていたとCNNは伝えた。

前夜、サバンナ・ガスリー氏と兄弟姉妹は身元不明の犯人に向けて動画メッセージを公開した。彼らは「私たちは対話する準備ができている。しかし私たちは声や映像が容易に操作される世界に生きている」とし、「母が生きており、あなた（犯人）が母を連れ去ったことを疑いの余地なく確認しなければならない。私たちは話し合う用意がある。連絡してほしい」と涙をにじませながら訴えた。

一方、ドナルド・トランプ大統領も前日、トゥルース・ソーシャルを通じ、この事件に連邦捜査機関の支援を指示したと明らかにした。トランプ氏はサバンナ・ガスリー氏と話をしたと述べたうえで、「我々は彼女の母親が無事に家へ戻るよう、あらゆる資源を投入している。国民の祈りが彼女の家族と共にある。神がナンシーを祝福し守ってくださるように」と投稿した。