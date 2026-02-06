ロシアがハトの脳に神経チップを埋め込み、遠隔で操縦できる、いわゆる「サイボーグ・ハト・ドローン」を開発していると外信が報じた。

4日（現地時間）、英日刊紙テレグラフの報道によると、ロシア・モスクワに本社を置く神経技術スタートアップ「ネイリー（Neiry）グループ」が、「PJN−1」というコード名のプロジェクトを通じて、鳥類を利用したドローン技術を開発中だ。

この技術は、ハトの頭蓋骨に小型電極を挿入し、これを頭に装着された刺激装置と連結して、操縦者が遠隔でハトの左右の飛行方向を制御するものだ。

ハトが背負った太陽光充電方式のバックパックには飛行制御装置が入っており、人間がリアルタイムで飛行経路を指示することができる。胸部にはカメラを装着する。

ネイリー側は、このハトが従来の機械式ドローンよりも性能がはるかに優れていると主張している。

このハトは1日最大300マイル（約480キロ）を移動することができ、機械ドローンが接近しにくい狭い空間や隠密な場所にも入ることができる。

ネイリーの最高経営責任者（CEO）であるアレクサンドル・パノフ氏は、「現在はハトを活用しているが、どんな鳥でも運搬体として使用できる」とし、「より重い貨物を運搬するためにはカラス、沿岸施設の監視にはカモメ、広い海上区域にはアホウドリを検討している」と明らかにした。

会社側は、この技術が産業施設の点検や行方不明者の捜索など民間目的で開発されたと強調したが、西側の専門家たちは軍事目的での使用の可能性を疑っている。

このドローンが戦争に投入された場合、諜報収集はもちろんのこと、生物化学兵器の運搬体として悪用される恐れがあるという懸念も出ている。

米国防総省の科学顧問委員ジェームズ・ジョルダーノ氏は、「このようなバイオドローンは、敵陣深くへ疾病を広める生物化学兵器の運搬体として使用される可能性がある」と指摘した。

テレグラフは、ロシアがすでに訓練されたイルカをウクライナ戦争の海軍基地防衛に投入するなど、動物を利用した戦術を積極的に展開しているとし、ハトドローンもまた、こうした新しい兵器体系の延長線上にあると分析した。

この業者の資金源がロシア政府とつながっているという疑惑もある。

ロシアの反戦探査メディア「T−インバリアント（T−Invariant）」によると、ネイリーはウラジーミル・プーチン大統領が主導している「国家技術イニシアチブ」など、クレムリン（ロシア大統領府）関係者から約10億ルーブル（約20億4600万円）の投資を受けた。

プーチン大統領の次女、カテリーナ・ティホノワ氏（40）が運営するモスクワ国立大学人工知能（AI）研究所とも協力関係にあることが分かっている。

会社側は「投資家とロシア政府との間の関係については把握していない」とし、「国家が先端技術を支援することは、全世界的に一般的な慣行だ」と述べた。