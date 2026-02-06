乃木坂46井上和、後輩・川端晃菜との微笑ましい関係性を明かす「めっちゃいじってくるんです」

2月4日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、後輩メンバーでグループ最年少の6期生・川端晃菜とのエピソードを明かした。

放送内で、井上は、自身がパーソナリティーを務めている同ラジオについて「意外となんか、聞いてる子(後輩)多い気がしてるんですよ。どうかわかんないですけど」と切り出した。

また、「このオールナイトがあったから、川端晃菜ちゃんとかはめっちゃ仲良くなって」「めっちゃいじってくるんです」とトーク。

続けて、「私がネクタイをつけてる日があって」「毎日ネクタイをやっぱ結ぶわけじゃないからさ、全然上手く結べなくて、反対になっちゃってたんですよ。裏返っちゃってたの」「そしたら川端晃菜が、『え、和さん、それ正解ですか？』みたいな。『最近の流行りってそれなんですか？』」と、川端とのエピソードを披露。

さらに、「“おいおいおい！”と思いながら『ただ裏返っちゃっただけなの！』って言って」「後輩も本当に可愛くて、仲良くさせてもらってますよ」と話していた。