沖縄県らしさを感じる「沖縄県のお土産」ランキング！2位「元祖 紅いもタルト」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ空気の中で楽しむ冬の観光を楽しんだ後は、旅の余韻を自宅まで持ち帰りたくなるものです。数ある名産品の中から、地元の人々にも愛され続けている定番のギフトをピックアップしてご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、沖縄県らしさを感じる「沖縄県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「沖縄の特産品である紅いもをたっぷり使ったタルトで、鮮やかな紫色が沖縄らしい南国の雰囲気を感じさせるからです。紅いもの優しい甘さと見た目の華やかさが特徴で、沖縄の自然や文化をそのまま表現したようなお土産だと思います。観光地でもよく見かける定番で、沖縄らしさが一番伝わります」（40代男性／北海道）、「沖縄といえば紅いもで、見た目も味も分かりやすいから」（30代女性／石川県）、「沖縄の特産品である紅いもをふんだんに使用した、沖縄土産の代名詞とも言えるお菓子だから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「雪塩ちんすこうは沖縄の海を感じられる優しい塩味が特徴で、普通のちんすこうよりも軽い口当たりが気に入っています。宮古島の雪塩を使っている点も沖縄らしさがあり、お土産としても定番で安心して選べる商品です」（50代女性／兵庫県）、「ちんすこうの中でもダントツに美味しいし、雪塩は有名だからお土産に向いている」（40代女性／愛知県）、「お土産で頂いたり、自分で買ったり…ちんすこう美味しいよなあ…」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：元祖 紅いもタルト（御菓子御殿）／62票2位は「元祖 紅いもタルト」でした。沖縄県産の紅いもを100％使用した、鮮やかな紫色が目を引く一品です。紅いも本来の優しい甘みと、独自の配合で焼き上げたタルト生地が織りなすハーモニーは、沖縄旅行の思い出に欠かせない味。素材へのこだわりと、沖縄の自然の恵みを強く感じさせる定番スイーツです。
1位：雪塩ちんすこう（沖縄南風堂）／135票1位に選ばれたのは「雪塩ちんすこう」でした。琉球王朝時代から伝わる伝統菓子「ちんすこう」に、宮古島の地下海水から作られる「雪塩」を組み合わせた進化系。塩が引き立てる上品な甘さと、ほどけるような食感が人気を呼び、今や沖縄土産の顔として絶大な人気を誇っています。
