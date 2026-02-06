「また銅像の真似してるん」福士蒼汰、イタリアでのイケメンショットに「後頭部 レアだわ最高」反響！
俳優の福士蒼汰さんは2月5日、自身のInstagramを更新。イタリアでのイケメンな姿を公開しました。
【写真】福士蒼汰、イタリアでのイケメンショット
写真には、異国の街並みに佇む絵画のように美しい福士さんの姿だけでなく、現地の銅像と同じポーズを決める姿も写っています。クールなビジュアルと親しみやすいキャラクターの両方が楽しめる投稿です。
ファンからは「福士くんかっこいいし、ローマの景色とも相性良すぎます」「お茶目な蒼汰くん可愛いな」「佇む姿がカッコイイ」「ほんま写真集出して欲しい」「また銅像の真似してるん」「後頭部 レアだわ最高」など、さまざまな声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
「ほんま写真集出して欲しい」福士さんは「『恋の通訳、できますか？』イタリア編ローマ観光 ローマの1日目」とつづり、14枚の写真を投稿。Netflixシリーズのドラマ『恋の通訳、できますか？』の撮影で滞在した、イタリアでの貴重なひとときを切り取ったもののようです。
「カナダ編」1月31日の投稿では「カナダ編」として、「景色もとても綺麗でしたし、共演者とも楽しい時間を過ごせました！」と充実したロケを振り返り、17枚の写真を公開。共演者やスタッフに囲まれながら、笑顔を見せる福士さんの姿が写っています。プロフェッショナルな現場の空気感と共に、チームの仲の良さが伝わってくる温かいオフショットです。気になった人は、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね！
