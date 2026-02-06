「広島春季キャンプ」（５日、日南）

広島・新井貴浩監督（４９）が５日、ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝と育成ドラフト１位・小林結太捕手（２１）＝城西大＝に熱視線を送った。初々しくも、堂々としたルーキーの猛アピールを高評価。新戦力の台頭に期待を寄せた。次クールの１０、１１日には紅白戦を予定している。以下は、定位置争いを「横一線」とする指揮官の主な一問一答。

−床田が直球にこだわった投球内容。

「いいんじゃない？やっぱり基本は真っすぐだからね。ブルペンでも変化球じゃなしに、真っすぐをずっと投げ続けるっていうのは一番しんどいし、体に負担がかかる。いいんじゃない？そういう取り組みを自分からやっているなら」

−床田に加えて大瀬良、森下もブルペン入り。他の投手陣にも活気が生まれる。

「そうだね。彼らも『投げます』っていうことで、他のピッチャーにもいい影響が出てるんじゃない」

−守備練習では勝田が三塁、平川が左翼に入った。

「いろいろ準備はしておこうよっていうことだよね。だって固定されてるところがないわけだから。『ここはこれ』っていうふうに決まってる選手っていないでしょ。小園にしても最初はショートかもしれないけど、（どうなるかは）分からない。レギュラーがいっぱい決まってるわけじゃないからね」