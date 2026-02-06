人気レースクイーンの池永百合（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。メイドコスプレを披露した。

「みんな太もも好きらしい、、、？ 2月15日（日）フェスタソーレ撮影会お待ちしてますよ（予約は9日に始まります！）」と告知。

ピンクのメイドコスプレ・ショットをアップし「バレンタインということでオリジナルチョコ＋色んな甘いもの詰めてお渡しするよ メッセージカードも入れる予定」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「とれも可愛いです」「コスプレかわいすぎます」「超かわいいです」「メイドユリさん めっちゃ可愛いです どこのお店で会えますか」「スタイルが、良きです」「メイドさん似合ってる」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。