高市早苗首相＝1月31日/Kin Cheung/Pool/Getty Images/File

（CNN）トランプ米大統領は5日、高市早苗首相と来月19日に米ホワイトハウスで会談すると発表した。衆院選を8日に控え、高市氏のリーダーシップを称賛し、支持する考えも表明した。

トランプ氏はきたる衆院選の重要性を強調し、日本の将来にとって極めて重要だと指摘した上で高市氏を強く支持した。

トランプ氏は「高市首相は力強く賢明なリーダーであり、自国を心から愛していることをすでに証明している」と自身のSNSに投稿した。3月にワシントンで会うことを楽しみにしているとも書き添えた。

トランプ氏はまた、安全保障と貿易における日米の緊密な協力関係をアピールし、「両国に強力な恩恵をもたらす非常に実質的な貿易協定」に向けて両国が取り組んできたと強調した。そして「（高市氏は）日本国民を失望させない。非常に重要な日曜日の投票、健闘を祈る」とエールを送った。

トランプ氏は昨年10月のアジア歴訪時に高市氏と初めて対面し、会合には企業幹部や政府高官も出席した。

日本滞在中にトランプ氏は高市氏からノーベル平和賞に推薦され、トランプ氏とゴルフを通じて親交を深めたことで知られる故安倍元首相のパターを贈られた。

その後トランプ氏は高市氏について「本当に素晴らしい人だ」と称賛し、「短時間で高市氏についてよく知ることができた」と語った。