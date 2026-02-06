◇ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ビッグエア予選（2026年2月5日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ビッグエアは予選が行われ、23年世界王者の長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）は計172・25点の5位で、上位12人が進む7日（日本時間8日）の決勝進出を決めた。

長谷川は1回目のキャブ1800で85・00点をマークしたものの、2回目のフロントサイド1800で着地を合わせられず転倒。W杯の予選は試技2本のベストスコアで争う方式が多いが、五輪の今回は決勝と同様、試技3回中2本の合計点で争われた。窮地に立たされた形となったが、3回目も同じ技を試み、クリーンに着地。87・25点を出し、その時点で決勝進出を当確させた。

安定感を武器に、昨季のW杯では種目別制覇を果たした長谷川だが、あわや予選落ちのピンチを何とか乗り越えた。それでも本人はあっけらかんとした表情で、「（2回目の転倒後も）正直凄く冷静で、申し訳ないんですけど、見ている人の方がドキドキしているんじゃないかなと思っていた」と強調。冷静さとともに、強心臓ぶりを思う存分に発揮した。

今季は開幕戦の時期から原因不明の体調不良に襲われ、年明け以降は回復したものの、イタリア入り後に再び体調を崩した。「下痢が続いていて、食べる物には注意をしている。ご飯とスープだけだったり。ストレスはあるが、なってしまったものは仕方ないので」と体調が万全ではない中でも、元世界王者の実力を見せつけた長谷川。決勝でも「自分のやることをやるだけ」と冷静に挑み、頂点へと上り詰める。