「広島春季キャンプ」（５日、日南）

広島・新井貴浩監督（４９）が５日、ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝と育成ドラフト１位・小林結太捕手（２１）＝城西大＝に熱視線を送った。初々しくも、堂々としたルーキーの猛アピールを高評価。新戦力の台頭に期待を寄せた。

斉藤汰は今キャンプ２度目のブルペン入りで熱投。「１００球以上投げる気持ちで入った」と気合十分の表情でマウンドに上がると、汗をにじませながら１３２球を投じた。捕手の後ろから投球を見つめた指揮官は「初日より全然良かった」と目を細め、「全部のボールに力があるなと感じた」と右腕のポテンシャルに太鼓判を押した。

小林はバットで強烈な存在感を放った。全体練習後の重点練習で２台のマシンを相手に１時間以上もフルスイングを貫き、計２５本の柵越えをマーク。身長１７７センチと決して大柄ではないが「打撃が一番自信がある。練習では誰よりも本塁打を打ちたいので強く振っています」と左打席でのスイングは迫力十分。新井監督は「まだまだこれから」と前置きしつつ、「ボールを遠くに飛ばせるっていうのは、いいものを持っている」と非凡なパンチ力に期待を込めた。

次クールの１０、１１日には紅白戦を予定している。定位置争いを「横一線」とする指揮官。目の前で繰り広げられるアピール合戦を、厳しい目で見極めていく。

◇斉藤 汰直（さいとう・たいち）２００３年１２月７日生まれ、兵庫県出身。２２歳。１８３センチ、９０キロ。右投げ右打ち。武庫荘総合−亜大を経て、２５年度ドラフト２位で広島入り。角度のある速球と切れのあるフォークボールやカットボールで三振を積み重ねる。

◇小林 結太（こばやし・ゆうた）２００４年２月１５日生まれ、岡山県出身。２１歳。１７７センチ、８２キロ。右投げ左打ち。関西−城西大を経て２５年度育成ドラフト１位で広島入り。