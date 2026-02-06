「離れたいのに、離れられない」。肉体の突然変異と、恋愛の共依存を融合させた前代未聞の“共依存ボディ・ホラー”映画『トゥギャザー』が2026年2月6日（金）より公開される。

サンダンス映画祭でのワールドプレミア上映で反響を呼び、確かな審美眼で映画ファンの信頼を受ける気鋭の映画会社NEONが米国配給権を獲得した話題作だ。

長年のパートナーであるミュージシャン志望のティムと小学校教師のミリーは、住み慣れた都会を離れ、田舎の一軒家に移り住んだ。ところが森で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごしたあと、ふたりの穏やかな日常が暗転する。

ティムは突然意識が混濁し、身体が暴走する奇妙な症状に悩まされるようになった。気持ちがすれ違いつつあったミリーとの関係も揺らぎはじめるが、その異変はミリーの身にも降りかかる。ふたりは磁力に引き寄せられるかのように互いを求め合い、やがて肉体さえも融合し始めたのだ。想像を絶するその現象は、ふたりが育んできた愛と人生すべてを侵蝕していく……。

© 2025 Project Foxtrot, LLC

監督・脚本はオーストラリア出身の新星マイケル・シャンクス。自らとパートナーの関係から着想し、実際のエピソードを織り交ぜながら、恋愛のリアルな深層心理と大胆な恐怖演出を融合させて、いろんな意味で“痛い”新感覚の共依存ボディ・ホラーを作り上げた。衝撃的なコンセプトからにじみ出す、誰もがどこかで共感できる繊細なドラマ描写に注目だ。

主演は「GLOW: ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」（2017-2019）のアリソン・ブリーと、『グランド・イリュージョン』シリーズのデイヴ・フランコ。実際に夫婦同士であるふたりがプロデューサーも兼任し、一見すると仲睦まじいカップルに秘められてる、長く付き合った者同士の親密さと不安、ねじれた関係性を体現している。

スリルとサプライズ、ブラックユーモアを詰め込んだ先に見える景色とは？ 米Rotten Tomatoesでは批評家スコア89%、観客スコア76%と、賛否両論が当然のホラージャンルとしては指折りの高評価を獲得した。「今年一番のホラー映画」「最高に楽しい」「忘れられない」「やり過ぎ」など興奮の声が寄せられた本作の全貌を、ぜひ映画館で確かめてほしい。

© 2025 Project Foxtrot, LLC

映画『トゥギャザー』は2026年2月6日（金）より全国ロードショー。