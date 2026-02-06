プロレスリング・ノアは５日、２・６後楽園ホール大会で「ＸＸＸＸＸＸ」と発表していた内藤哲也＆ＢＵＳＨＩのパートナーについて「すでに発表しておりました２月６日（金）後楽園ホール大会の対戦カードのうち、第４試合「Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｗ・Ｒ・Ｓ」のＸＸＸＸＸＸがＲＹＵＳＥＩ選手と決定いたしましたので、あらためて当日の全カードをご案内いたします」と発表した。

ＲＹＵＳＥＩは元日の日本武道館大会で内藤の入場時にマスクをかぶってダミーとしてリングイン。試合後に内藤から「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」の新弟子と紹介された。今回のリリースには、ＲＹＵＳＥＩの詳細なプロフィルは告知されず経歴は不明。出場選手を隠しファンの期待をあおる「Ｘ」は試合で正体が明らかになるのが通例だが大会前日に発表する異例の展開となった。

◆２・６後楽園ホール全対戦カード

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

ドラゴン・ベイン、アレハンドロ ＶＳ マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー

▼同

ダガ、小田嶋大樹 ＶＳ アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ

▼６人タッグマッチ

Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ、ガレノ、征矢学 ＶＳ ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴

▼Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｗ・Ｒ・Ｓ

内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩ ＶＳ ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉

▼８人タッグマッチ

丸藤正道、拳王、大原はじめ、小柳勇斗 ＶＳ 清宮海斗、晴斗希、鶴屋浩斗、郄橋碧

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

小峠篤司、Ｈｉ６９ ＶＳ ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ

▼同

タダスケ、政岡純 ＶＳ Ｅｉｔａ、稲畑勝巳