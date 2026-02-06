なぜ90年代は「巨大なガラス空間」に熱狂したのか？有楽町の巨艦「国際フォーラム」を歩き直す【平成初期建築】

建築とは、時代と世を反映するものだ。

1990年代の日本は空前のバブル景気、その後のバブル崩壊下にあった。当時の建築界を振り返ると、やはりその世相が浮かび上がってくる。金余り日本に次々に上陸した外国人建築家による派手な造形、円熟期にありながら、それまでとは異質の作品を発表し続けた丹下健三、ポストモダンの旗手・磯崎新、大流行したガラスアトリウムの空間。

そんなキーワードとともに、90年代建築を取り上げ、2026年という現在における意義を問いかけていく。

（撮影／木場龍門）

東京国際フォーラム

設計／ラファエル・ヴィニオリ 竣工／1996年

東京という海に浮かぶ一艘の舟

巨大な船形のガラスアトリウムとホール棟で構成される「東京国際フォーラム」が、有楽町駅前に竣工したのは、バブル崩壊後の90年代半ば。

ガラスに覆われた多層階の吹き抜けである“アトリウム”は、80年代から90年代にかけてオフィスビル、商業施設など大型建築に数多く取り入れられ、この時代に大流行した建築空間だった。

巨大なガラス空間内には、天井からも外壁からも自然光が入り、人々は、初めての空間体験を新鮮に感じたはずだ。

それは建物内に現れた、新たな都市の広場のようにも用いられ、受け取られた。

東京国際フォーラムが建つ以前、この有楽町駅前には明治時代から東京都（府、市）の庁舎があった。

1991年に都庁は西新宿に移転。跡地には、コンベンション施設を建設することが計画、発表されていた。当時は、首都圏に幕張メッセ、横浜アリーナと、大規模な多目的ホール、コンベンション施設が建設された時代。

新たな施設の設計者は、1989年に行われた日本初の国際建築家連合（UIA）公認コンペにより、南米出身でニューヨークを拠点とする建築家、ラファエル・ヴィニオリによる作品が選出された。

ガラス・アトリウムの世界的流行

ガラス・アトリウムの世界的な流行の端緒は、80年代半ばに建設された、ニューヨークのワールドフィナンシャルセンターのアトリウム空間｢ウィンター・ガーデン｣だという。

1989年のコンペで選出されたこの作品は、有楽町駅前という、山手線や新幹線などの鉄道線路や、都心の喧騒から建物を壁で包み、巨大なガラスアトリウムと、4つのホール棟との間に広場を設けるというものだった。

ガラス棟の地下1階は広大な広場。そこから見上げると、建物を支える鉄骨は鯨の骨格見本のようでもあり、船底型のガラス空間の迫力も圧巻だ。

さらにこの巨大ガラス空間を味わうには、最上階の7階までエレベーターで上がり、建物の外壁に沿って設けられているスロープや、空中を横断しているブリッジを渡ってみるとよい。

空中を歩いているような浮揚感、ガラスの外壁から見える都心の風景は、この建物ならではのスペクタクルだ。（現在改修工事中のため、部分的に封鎖されているフロアもある）

90年代、この東京国際フォーラムのほかに、池袋の東京芸術劇場（芦原義信設計、1990年）にも、エントランス部に巨大なアトリウムが設けられ、館内に入ると、1階から5階のコンサートホールまでは長大な一基のエスカレーターでアクセスするようになっていた。（現在は改修され、二基のエスカレーターで上る方式に変更）

90年代というガラス・アトリウムが目新しかった時代には、訪れる人々に、その空間を空中からも体験してもらいたいという設計者の意図が、今以上に働いていたように思える。

ガラス・アトリウムという空間は90年代に流行した後に建築界に定着し、その後の2000年代以降は、ガラス製の外壁・ガラス・カーテンウォールの建築が数多く造られるようにもなった。

そんな時代を経て、この築30年の東京国際フォーラムという建築を訪ねると、今も、創建時と遜色ないドラマチックな空間を経験できることに感服する。

アトリウムの内から外から、そしてスロープやブリッジからも、この建築を味わってみてほしい。

短期連載「平成初期建築」第1回「モダニズムからの脱却を目指す、新奇な造形物はいかにして生まれたのか」も合わせてお読みください。

【平成初期建築】モダニズムからの脱却を目指す、新奇な造形物はいかにして生まれたのか