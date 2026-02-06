女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は6日、第90回が放送された。主演を務めた2001年度後期「ほんまもん」以来24年ぶり2回目の朝ドラ出演を果たし、主人公の母・松野フミ役を好演している女優の池脇千鶴（44）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

――ここまで演じて。

「とにかく楽しい撮影現場です。こんなに楽しいのは初めてかもしれません。フミ自身が明るい人なので、そこに助けられているところもあり、撮影の合間の皆さんとの空気も“こんなにリラックスしていていいのかな？”と思うほど和やかです。郄石あかりちゃんは物怖じしなくて、凄く頼れる方です。私はあかりちゃんの胸を借りているところが、かなりあります。緊張でドキドキしながら現場に行っても、あかりちゃんがブレずに構えていてくれているから安心できるんです。最近はクランクアップが近づいてきて、1日の撮影が終わると胸が詰まるような思いに駆られます」

――トキとヘブンについて。

「第14週でトキとおじじ様それぞれの恋がいっぺんに成就した時は、もう呆気にとられて夢なのか現実なのか分からないような状態でした。そのシーンの自分の顔が本当にほうけていたのを覚えています（笑）。結婚のあいさつパーティーでヘブンさんがみんなの嘘について言及した時は、トキが隠したいなら隠していいし、親が出しゃばることじゃないと思っていました。きっとタエさんも同じ気持ちで親として一歩引いていたと思います。“娘は娘”というのが、タエとフミの分かり合っている部分ですね」

「結婚を機に引っ越した武家屋敷は広く、コソコソ声も“コソコソになってないやろ！”とツッコミたくなるほど狭かった長屋住まいとは大違い。お芝居の距離感も変わりました。あかりちゃんが演じるトキも大人びてきて、なんだか遠く感じますね。“子トキ”（福地美晴）の頃から見守ってきて、現代の“友達親子”のように仲良く買い物に行ったりするのが楽しかったので、少し寂しさも感じます」

「第18週でトキが石を投げられた時は、本当に腹立たしかったです。ヘブンさんと同じく、いち早く犯人を捜して、やり返しに行きたいぐらいの気持ちでした。トキ自身がヘブンさんのために我慢しているのに親である自分が邪魔してはいけないとグッと堪えましたが、あんな勝手なことをされたら母親としては許せません」

――今後の見どころは？

「私はこの先のトキを思い浮かべるだけでウルッときて涙があふれるほどの、“感慨深い”という言葉では表せない気持ちになっています。この取材を受ける直前に、あかりちゃんがこの先に放送する第22週のシーンのロケの話をしてくれました。私は行っていないので“どうだった？”と聞いたら“凄くいいシーンが撮れた”と話していたので、視聴者の皆さんも楽しみになさっていてください。娘をこれからも応援していただけたらうれしいです」