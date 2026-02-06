女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日から第19週「ワカレル、シマス。」に入る。6日、第90回終わりの次週予告は、錦織友一（吉沢亮）のみの1シーン20秒。異例かつ異色の内容となった。インターネット上には「予告、錦織ワンカット！史上初？」「予告だけで号泣」などの声が続出し、大反響。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

この日のラスト。買い物からの帰り道、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は「マツエ、ハナレル、シマショウ」。松野トキ（郄石あかり）は「え？」と戸惑った。

続く次週予告。画面がブラックアウト（暗転）した後、錦織の横顔のアップ。目は潤み、静かに憂いを湛えている。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）の「来週は…」「え、なんか嫌な予感…」、トキの「ヘブンさんにとって、一番大切な方ですよね」、ヘブンの「ニシコリサン、トモダチ…デモ…」の声だけが重なる。錦織の台詞、劇伴はない。

朝ドラに限らず、予告映像はシーンがテンポよく切り替わるのが通例。異例＆異色の次週予告となった。

橋爪CPは「第19週は錦織の週になります。視聴者の皆さんに是非、ご期待いただきたく、このような予告に仕上がりました」と狙いを説明。「音楽もつけていない20秒ワンカットですが、吉沢さんの横顔だけでクギ付けになってしまいます。彼の凄さがあらためて、まざまざと実感されました」と絶賛した。

次週予告は翌週の監督が担当し、第19週はチーフ演出の村橋直樹氏。“ラシャメン騒動”を見事に描いた第18週の泉並敬眞監督だが「予告に全部持っていかれる」と苦笑いしていたという。橋爪CPは「それぞれが技を競い合っています」と演出陣の切磋琢磨を明かした。

SNS上には「吉沢亮だけを抜く次週予告に痺れた」「予告だけで涙が止まらない」「予告が『国宝』だった」「あの表情だけで朝から泣かされてしまった」「完全に錦織がヒロイン。なんと美しく悲しい顔なのか」などの声が相次ぐ。

史実通りの展開なら、松江から熊本への転居（1891年・明治24年）が迫る。唯一無二の親友、ヘブンと錦織はどのように離ればなれになるのか。