髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

第90話のラストには、“錦織（吉沢亮）の横顔のみを捉えたワンカット”という異例の予告映像が流れた。

制作統括の橋爪國臣は「お分かりかと思いますが、第19週は錦織の週です。あまり予告で見せすぎると、せっかくいいところをみなさんに楽しんでもらえないので、“なにか錦織に起こるんだろう”という予感だけを見せられたらいいなと思いました」と話し、吉沢の芝居を絶賛する。

「予告はちょうど20秒あるんですが、吉沢さんは20秒ワンカットで持つ芝居をしますよね。20秒吉沢さんの横顔だけ見ていても、ちゃんと感情が伝わってくる。しかも、今回は音楽もつけていません。『音楽なしでもイケるのか！』と、吉沢さんの凄さをまじまじと見せられたワンカットでした」

第19週に限らず、予告映像は内容を見せすぎてはいけない一方で、面白そうだと興味を引くものでなければいけない。橋爪は「予告ではネタバレをしないと決めている」と言い切り、「基本的に予告はその週を担当する監督が作っていて、ミスリードみたいなこともしています。第17週もサワ（円井わん）と庄田（濱正悟）がくっつくと思って視聴者のみなさんは観ていたと思いますが、そうはならないし……。それぞれに楽しく作っています」と裏側を語る。

「最初は『普通の予告を作っても面白くないよね』というところから始まりまして。チーフ演出の村橋（直樹）が第2週の予告を作って、それを見た他の監督も負けてられないと、『いかに面白いことをするか、いかに自分の技を見せるか』みたいな競い合いが起こっています（笑）。正直、第18週の演出を担当してた泉並（敬眞）は、第19週の予告を見て『全部そっちに持っていかれるよ』と言っていました（笑）」

吉沢が演じる錦織友一のモデルは、西田千太郎。橋爪は「のちに総理大臣になる若槻禮次郎や"オリンピックの父"と言われる岸清一らと同世代で、彼らにすら教える立場にあるような圧倒的な秀才だった。少し歯車が違っただけで、日本を代表する何者かになっていたであろう人物なんです」と説明する。

錦織は帝大を卒業しておらず、英語教師の資格も持っていない。このエピソードもおおむね史実に沿っており、「一般的に西田千太郎はハーンを助けた聖人君子で人格者だと伝わっていますが、彼が残した日記を読むと、『もっとこうだったはずだ』という鬱屈した思いが滲み出している文章が所々にあったりします。いわゆるみんなが見ている表じゃない面を、この錦織というキャラクターで描きたいと最初から話していました」と振り返る。

「表立って言葉にはしていないけれど、ずっとヘブン（トミー・バストウ）と錦織の間ではそういう芝居がされていたと思うんです。『日本滞在記』が完成した時の錦織の表情や、ヘブンとの目配せ。本当は何者かになりたかったけれどなれなかった彼が、ヘブンが来たことで一介の教師ではなく、リテラリーアシスタントになっていく。“成し遂げる人”を助ける自分になる、自分自身も何かを残していく……吉沢さんはそういった思いをずっと表現してくれていたし、第18週ではより強く表れていたと思います」

少しずつ距離を縮めてきたヘブンと錦織。そしてこの第18週で、2人は確かな信頼関係へとたどり着いた。

「『日本滞在記』を書き終わった後、次のテーマを何にするかというところで、錦織はヘブンのために事細かに動いている。2人でひとつのことを成し遂げた。じゃあ次は、という場面で、自分自身の力でさらに一歩を踏み出したいという思いの強さが出ていて、すごくよかったと思いますね」

なお、第4週で錦織が既婚者であることが判明したが、その後、妻に関する情報は一切描かれていない。この作劇について橋爪は「錦織のキャラクターにとって重要なのは、家族ではなく彼自身が何を成し遂げるかということ。錦織とヘブンの純粋な男同士の友情を描くことで、彼の本質を表現していくことに集中しようという話をして作っています」と意図を明かし、「第19週は本当に吉沢さんの凄さが見られるので、期待してもらえたら」と呼びかけた。

謎多き“錦織友一”の内面に迫る第19週。吉沢の演技力が存分に味わえる一週間となりそうだ。

（文＝nakamura omame）