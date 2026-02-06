＜身近なゾッと話＞スポーツジムでの自分時間！仲良し夫婦にほっこり⇒まさかの出来事【第1話まんが】
私はチナツ。パートとして働いています。下の子が小学校に入って自分の時間が増えたことで、「少し運動をしよう」と考えて、最近ジムに通いだしました。私には仲の良いママ友が2人います。専業主婦のヤエちゃんとパート主婦のイロハちゃん。上の子が幼稚園の時からの仲ですが、お互いの気が合うので子どもたちがそれぞれ違う学校に行ったあとでも仲良くしています。さて今日は、久しぶりに3人でカフェに集まってお茶をすることにしました。
今日は久しぶりに仲良しのママ友と集まってお茶をしています。うちの下の子どもが小学校に入学して、ようやく少し時間ができたため、私は最近スポーツジムに通いはじめました。しかし、そのスポーツジムでちょっと気になることがあるのです。
ヤエちゃんとイロハちゃんが身を乗り出して私の話を聞いています。面白い話というか、ちょっと気まずい話なのです。私の通っているスポーツジムには、とても仲良しな夫婦がいるのですが……いつも楽しそうに話していて、勝手に微笑ましく見てたのです。私は少し声を落として、話を続けます。
久しぶりにママ友のヤエちゃん・イロハちゃんとカフェでお茶をしました。
下の子が小学校に入ったことで自分の時間ができたので、最近ジムに通いはじめたと話すと、2人は驚いていました。
そして私の話は、ジムでいつも仲良さそうな「サトウ夫妻」の話に。
私はその2人を理想の夫婦だと微笑ましく思っていました。
しかしある日のこと、その夫婦になんだかただならぬ雰囲気が……。
2人が固唾を呑んで私の話の続きを待つ中、ジムで目撃した気になる出来事を話しはじめました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
