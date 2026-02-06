LIVゴルフ開幕戦 浅地洋佑は10位、ジョン・ラーム4位で3日目へ
＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 2日目◇5日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞全13試合を予定するLIVゴルフの開幕戦は、第2ラウンドが終了した。
【写真】松山英樹も会場でLIV離脱のケプカを歓迎
今季から参戦する浅地洋佑は10位タイで迎え、3バーディ・ボギーなしの「69」とスコアを伸ばし、トータル7アンダー・10位タイと上位をキープして3日目に進んだ。ジョン・ラームがトータル9アンダー・4位タイ、ブライソン・デシャンボー（米国）はトータル5アンダー・21位タイで2日目を終えた。トータル10アンダー・首位タイにテイラー・グーチ、ピーター・ユーライン、 トーマス・デトリーが並んだ。チーム戦はグーチ率いるスマッシュGCがトータル30アンダーで首位。3打差でニーマン率いるトルクGCがつけた。LIVゴルフは今季からフォーマットが大きく変更。創設以来、3日間54ホールで行われてきたが、今季はすべての大会が4日間72ホールに拡大。さらにこれまで上位3チームに分配されていたチーム賞金は、13チームすべてに分配されることになり、賞金総額も500万ドルから1000万ドルへと倍増する。
