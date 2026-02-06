『ばけばけ』第18週「マツエ、スバラシ。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第18週「マツエ、スバラシ。」の各回あらすじを振り返る。
■第86回のあらすじ
ついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ（高石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーが開かれる。そこに、ヘブン（トミー・バストウ）さん日録連載中の梶谷（岩崎う大）が訪れ、パーティーの理由を取材しはじめる。ヘブンのおかげで借金が返済できたと知った梶谷は早速翌朝の新聞に記事を掲載するが…町の様子にトキは違和感を覚える。
■第87回のあらすじ
町での噂話に落ち込む、トキ（高石あかり）。心配する司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン（トミー・バストウ）。ぎこちない空気の中、玄関の外から物音が聞こえる。様子を見に行ったヘブンとトキは、そこで衝撃のモノを目のあたりにする。
■第88回のあらすじ
梶谷（岩崎う大）の記事がきっかけで、ヘブン（トミー・バストウ）のラシャメンだと人々に勘違いされてしまうトキ（高石あかり）。傷ついたトキを見て激高し自宅を飛び出すヘブンを、トキは気丈に引き留める。自分たちを見る人々の変わりように疲弊する司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）。錦織（吉沢亮）もかけつけるがトキの不安は晴れない。そんな中、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）が駆けつける。
■第89回のあらすじ
ある朝、パタリと松野家へのごみの投げ捨てが止まる。これで本当に終わったのか、不安と気味の悪さを感じるトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）、錦織（吉沢亮）。そこに、牛乳配達から帰ってきた司之介（岡部たかし）から江藤知事（佐野史郎）の家が大変なことになっていると告げられる。知事の起こしたトラブルがきっかけで、世間の関心はトキから知事に移り、久しぶりに平和な時間がトキとヘブンに訪れる。
■第90回のあらすじ
トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）と久しぶりに散歩を楽しむ。しかし、ヘブンはどこかトキの様子に違和感を覚える。そんな中、再び松江に冬が訪れようとしていた。ある夜、久しぶりの金縛りに驚いたトキは、心配するヘブンに「一緒に怪談を聞かないか」と提案し、フミ（池脇千鶴）に怪談を話してもらう。しかし、ヘブンはトキの様子が気になってしまう。それから数日後、松野家にヘブン宛の大きな荷物が届けられる。
