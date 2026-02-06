◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 ジャンプ 男子ノーマルヒル公式練習（2026年2月5日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ノルディックスキー・ジャンプ競技のノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）公式練習が行われ、2大会連続金メダルを狙う小林陵侑（29＝チームROY）は98・5メートル、101・5メートル、97メートルで会場での初飛躍を終えた。

練習後に取材に応じる小林の表情には高揚感が漂った。「いや、試合楽しみっすね。楽しく飛べました」。2大会連続の金メダルが期待される立場。意識させられることはあるか、との問いには「そうやって聞かれるんでやっぱ意識はしますけど、あれはあれなんで、これはこれで」と“陵侑節”で開幕前の心境を明かした。

直近のW杯ビリンゲン大会（ドイツ）の個人戦は9位と18位。この日の3本の飛躍に関しては「あまり修正できなかった」というが、本番に向けては「多分できると思うので」と小林。日本のエースの調整能力の高さは、誰もが認めるところ。「ワクワクしていた試合。良いゲームを見せたい」。連覇へ、イタリアでビッグジャンプを見せる。