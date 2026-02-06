¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ö¶Ó¿¥¤·¤«±Ç¤µ¤Ê¤¤¼¡½µÍ½¹ð¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö»Â¿·¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×¡ÖÍè½µ¤Ï¹æµã½µ¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè90ÏÃ¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤É¤³¤«¥È¥¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÆ¤Ó¾¾¹¾¤ËÅß¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶âÇû¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥È¥¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë²øÃÌ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ë²øÃÌ¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢¾¾Ìî²È¤Ë¥Ø¥Ö¥ó°¸¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê²ÙÊª¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£´°À®¤·¤¿¡ÖÆüËÜÂÚºßµ¡×¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¡£¾¾Ìî²È¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â´î¤Ö¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤Ë¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤Î¶Ã¤¤Î°ì¸À¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè½µÍ½¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡£Èá¤·¤²¤Ê¶Ó¿¥¤Î²£´é¤À¤±¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¯»¶Êâ¤Ç¤¤Á¤ç¤ë¡¡¤Ç¤â¾Ð´é¤¬¡ÄÌµÍý¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¾¾Ìî²È¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥³¥ó¥È¡©¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤w¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥«¥¤¥À¥ó¡¡¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Î¸ì¤ê¤Ç¡×¡Ö¶Ó¿¥¥Ñ¥¤¥»¥óÂç¶½Ê³¡×¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ê¡¡¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤ÊÂçÀ¼¡ª¡×¡ÖÆüËÜÂÚºßµ¡¢ËÜ´°À®¡ª¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¶Ó¿¥¥Ñ¥¤¥»¥ó¤Ë¡Ä´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉâ¤«¤ì¤È¤ó¤Ê¡¼¡¢¶Ó¿¥¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤â¤¦¥¤¥ä¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤»¤ó¤Î¤ä¤±¤É¡×¡ÖÉã¡¢µíÆý²°¤ä¤á¤¿¤Ã¤Æ¤è¡×¡Ö¥é¥¹¥È1Ê¬¤Ë¾×·â¤¬¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©Åß¤¬´¨¤¤¤«¤é¾¾¹¾¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡ÖÍè½µ²µ½÷¥Ë¥·¥³¡¼¥ê¡×¡Ö¤ª¤©¡Ä¶Ó¿¥¤·¤«±Ç¤µ¤Ê¤¤¼¡½µÍ½¹ð¡×¡Ö¤¦¤ï¡Ä¹õ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î²£´é¡¡ÎÞ¤°¤àÌÜ¡¡ÊÌ¤ì¡¡¤¦¤ï¡¼¡¢¡¢Íè½µ¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö·§ËÜ¤ÏÃÈ¤«¤¤¤±¤É¡Ä¶Ó¿¥¤µ¤ó¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤Î¿É¤¤¡×¡Ö»Â¿·Åª¤Ê¼¡½µ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥º¥ÃÍ§¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡ÖµÈÂôÎ¼¤µ¤ó15ÉÃÌµ²»¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¼¡½µÍ½¹ð¡¢°ÛÎã¤Î¡Ø¹ñÊõ¤Î´é¤À¤±¡Ù¡£¡×¡ÖÍ½¹ð¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±¡©Íè½µ¤Ï¹æµã½µ¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£