日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3725（+19.0 +0.51%）
ホンダ 1642（+2.5 +0.15%）
三菱ＵＦＪ 2866（-13.5 -0.47%）
みずほＦＧ 7067（-44 -0.62%）
三井住友ＦＧ 5585（-68 -1.20%）
東京海上 6035（+65 +1.09%）
ＮＴＴ 155（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2786（+1 +0.04%）
ソフトバンク 213（-0.7 -0.33%）
伊藤忠 2012（-21.5 -1.06%）
三菱商 4590（-35 -0.76%）
三井物 5127（+4 +0.08%）
武田 5590（-2 -0.04%）
第一三共 2850（-84 -2.86%）
信越化 5163（-16 -0.31%）
日立 5170（+6 +0.12%）
ソニーＧ 3335（-13 -0.39%）
三菱電 5339（-19 -0.35%）
ダイキン 17886（-49 -0.27%）
三菱重 4694（-58 -1.22%）
村田製 3269（-16 -0.49%）
東エレク 40013（+23 +0.06%）
ＨＯＹＡ 27362（+422 +1.57%）
ＪＴ 5930（-4 -0.07%）
セブン＆アイ 2312（+2.5 +0.11%）
ファストリ 63599（+279 +0.44%）
リクルート 7059（-91 -1.27%）
任天堂 8530（-252 -2.87%）
ソフトバンクＧ 4058（+146 +3.73%）
キーエンス（普通株） 54216（+866 +1.62%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3725（+19.0 +0.51%）
ホンダ 1642（+2.5 +0.15%）
三菱ＵＦＪ 2866（-13.5 -0.47%）
みずほＦＧ 7067（-44 -0.62%）
三井住友ＦＧ 5585（-68 -1.20%）
東京海上 6035（+65 +1.09%）
ＮＴＴ 155（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2786（+1 +0.04%）
ソフトバンク 213（-0.7 -0.33%）
伊藤忠 2012（-21.5 -1.06%）
三菱商 4590（-35 -0.76%）
三井物 5127（+4 +0.08%）
武田 5590（-2 -0.04%）
第一三共 2850（-84 -2.86%）
信越化 5163（-16 -0.31%）
日立 5170（+6 +0.12%）
ソニーＧ 3335（-13 -0.39%）
三菱電 5339（-19 -0.35%）
ダイキン 17886（-49 -0.27%）
三菱重 4694（-58 -1.22%）
村田製 3269（-16 -0.49%）
東エレク 40013（+23 +0.06%）
ＨＯＹＡ 27362（+422 +1.57%）
ＪＴ 5930（-4 -0.07%）
セブン＆アイ 2312（+2.5 +0.11%）
ファストリ 63599（+279 +0.44%）
リクルート 7059（-91 -1.27%）
任天堂 8530（-252 -2.87%）
ソフトバンクＧ 4058（+146 +3.73%）
キーエンス（普通株） 54216（+866 +1.62%）