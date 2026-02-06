日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3725（+19.0　+0.51%）
ホンダ　1642（+2.5　+0.15%）
三菱ＵＦＪ　2866（-13.5　-0.47%）
みずほＦＧ　7067（-44　-0.62%）
三井住友ＦＧ　5585（-68　-1.20%）
東京海上　6035（+65　+1.09%）
ＮＴＴ　155（+0.5　+0.32%）
ＫＤＤＩ　2786（+1　+0.04%）
ソフトバンク　213（-0.7　-0.33%）
伊藤忠　2012（-21.5　-1.06%）
三菱商　4590（-35　-0.76%）
三井物　5127（+4　+0.08%）
武田　5590（-2　-0.04%）
第一三共　2850（-84　-2.86%）
信越化　5163（-16　-0.31%）
日立　5170（+6　+0.12%）
ソニーＧ　3335（-13　-0.39%）
三菱電　5339（-19　-0.35%）
ダイキン　17886（-49　-0.27%）
三菱重　4694（-58　-1.22%）
村田製　3269（-16　-0.49%）
東エレク　40013（+23　+0.06%）
ＨＯＹＡ　27362（+422　+1.57%）
ＪＴ　5930（-4　-0.07%）
セブン＆アイ　2312（+2.5　+0.11%）
ファストリ　63599（+279　+0.44%）
リクルート　7059（-91　-1.27%）
任天堂　8530（-252　-2.87%）
ソフトバンクＧ　4058（+146　+3.73%）
キーエンス（普通株）　54216（+866　+1.62%）