東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.04　高値157.34　安値156.54

158.21　ハイブレイク
157.77　抵抗2
157.41　抵抗1
156.97　ピボット
156.61　支持1
156.17　支持2
155.81　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1777　高値1.1822　安値1.1775

1.1855　ハイブレイク
1.1838　抵抗2
1.1808　抵抗1
1.1791　ピボット
1.1761　支持1
1.1744　支持2
1.1714　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3531　高値1.3663　安値1.3518

1.3768　ハイブレイク
1.3716　抵抗2
1.3623　抵抗1
1.3571　ピボット
1.3478　支持1
1.3426　支持2
1.3333　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7782　高値0.7787　安値0.7742

0.7844　ハイブレイク
0.7815　抵抗2
0.7799　抵抗1
0.7770　ピボット
0.7754　支持1
0.7725　支持2
0.7709　ローブレイク