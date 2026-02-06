東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.04 高値157.34 安値156.54
158.21 ハイブレイク
157.77 抵抗2
157.41 抵抗1
156.97 ピボット
156.61 支持1
156.17 支持2
155.81 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1777 高値1.1822 安値1.1775
1.1855 ハイブレイク
1.1838 抵抗2
1.1808 抵抗1
1.1791 ピボット
1.1761 支持1
1.1744 支持2
1.1714 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3531 高値1.3663 安値1.3518
1.3768 ハイブレイク
1.3716 抵抗2
1.3623 抵抗1
1.3571 ピボット
1.3478 支持1
1.3426 支持2
1.3333 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7782 高値0.7787 安値0.7742
0.7844 ハイブレイク
0.7815 抵抗2
0.7799 抵抗1
0.7770 ピボット
0.7754 支持1
0.7725 支持2
0.7709 ローブレイク
