米大リーグ・カージナルスの公式「Ｘ」（旧ツイッター）で、野球用語に関する「日本語講座」が突如行われた。

講師として動画に登場したのは２００２〜０７年に所属していた田口壮氏（５６）。「２００６年にワールドシリーズチャンピオンに輝いた田口壮とともに日本語の野球用語を学びましょう」と紹介された。

動画の中では「カージナルスファンのみなさまこんにちは。田口壮です」と英語で自己紹介すると、「これから野球用語の日本語を教えます」と言って日本語教室をスタートさせた。

その後は「ＹＡＫＹＵ ｉｓ Ｂａｓｅｂａｌｌ」、「ＳＡＮＳＨＩＮ ｉｓ Ｓｔｒｉｋｅｏｕｔ」、「ＫＹＵＪＯ ｉｓ Ｓｔａｄｉｕｍ」、「ＫＡＮＴＯＫＵ ｉｓ Ｍａｎａｇｅｒ」などと日本語を紹介した。

カージナルスは昨季、かつて巨人でプレーしたマイコラス、２３年ＷＢＣ日本代表に入ったヌートバーら日本にゆかりのある選手が所属。だが、プレーした日本人選手はこれまで田口氏だけで、０８年以降は日本人がプレーしていないチームでもある。

カージナルスは２０００年以降に０６、１１年と２度ワールドシリーズを制覇。田口氏は０６年に貢献した。同年は１３４試合に出場して、２本塁打、３１打点、打率２割６分６厘をマークした。０８、０９年はフィリーズ、カブスでプレー。０８年もフィリーズでワールドシリーズ制覇を経験した。

１０年からはオリックスに復帰したが、１１年限りで現役引退。その後はオリックスでコーチなどを務めていた。