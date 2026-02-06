【バルディフィエメ（イタリア）５日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子の公式練習が行われ、初五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が、本番会場のプレダッツォ・ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で初飛びをした。

イタリア入り後の初ジャンプとなったが、３回飛び１、２回目に９９・５メートル、３回目も９９メートルと安定した飛距離を出した。「夏とはジャンプ台のプロフィールが変わっているのでまったく別のジャンプ台だなという印象。大きなミスはないですし、やるべきことは分かっている。失敗があったとしてもそれを修正するための術を知っているんで。といった意味で今日の練習は悪くなかったかな」と前向きにとらえる。

初の五輪でも気負いはない。選手村を満喫し、五輪を楽しんでいる。「選手村だったり、街の雰囲気だったりは今までのＷ杯とはまったく違うなとは感じていますけど、そこまで強くオリンピックを意識はしていない」と話す。

今季、Ｗ杯で初の表彰台、そして、初勝利と勢いをつけＷ杯個人総合もエースの小林陵侑（チームＲＯＹ）に続く、３位につけるように急成長を遂げている。直前のＷ杯ビリンゲン大会（ドイツ）では、２戦連続で２位に入り、表彰台を確保したように、２月の本番にピークを合わせてきた。「よくできたなと思いますね。思った通りにきている」と手応えを伝えた。