トランプ大統領が衆院選「高市首相全面的に支持」異例の表明…内政干渉との指摘も　3月19日日米首脳会談

アメリカのトランプ大統領は5日、高市首相と3月19日にホワイトハウスで会談すると発表しました。

また週末に投票を控える衆議院選挙について「日本の将来にとって極めて重要」と強調し、高市首相を「全面的に支持する」と異例の表明をしました。

トランプ大統領はSNSで、「高市首相との会談を楽しみにしている」と述べ、3月19日にホワイトハウスで会談することを明らかにしました。

会談では、日本を取り巻く安全保障環境をめぐる課題や防衛費の増額などについても意見が交わされる可能性があります。

また、トランプ氏の4月の中国訪問を前に日本との連携強化を打ち出す狙いもあるとみられます。

さらにトランプ氏は「日本は2月8日に極めて重要な総選挙を行う。この結果は日本の将来にとって極めて重要だ」としたうえで、高市首相について「力強く、賢明な指導者であり、真に祖国を愛する人物である」と述べました。

トランプ氏は、高市首相について「完全かつ全面的に支持することを光栄に思う。彼女は日本国民を決して失望させない！」と述べ、投票日を目前に控えるなか、高市首相を全面的に支援する姿勢を示しています。

アメリカの大統領が日本の国政選挙期間中に自身の立場を表明するのは内政干渉に当たるとの指摘もあり異例です。