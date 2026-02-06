『KCON JAPAN 2026』第2弾出演アーティスト発表 Heart2Hearts、IS:SUE、ME:I、MODYSSEY、NiziUら
世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』が、5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される。それに先立って、第2弾出演アーティストがアナウンスされた。
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
今回、出演が発表されたのは、EVNNE、Heart2Hearts、IS:SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmony（※50音順）の11組。第1弾出演アーティストとしてすでに発表されていたALPHA DRIVE ONE、CORTIS、INI、JO1、TWS、&TEAMを加え、計17組の出演が確定となった。
『KCON JAPAN 2026』はより一層進化し、『KCON』ならではの活気に満ちたエネルギーを伝えられるようプログラムを拡張する予定。全世界のファンの声を反映した多彩なステージと、『KCON』でのみ経験できる参加型コンテンツを通して、グローバルファンとともに「かけがえのない体験」を実現する。
『KCON』は2012年アメリカのアーバインをはじめ、世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達する。デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなり、グローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。
