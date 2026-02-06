織田信成、出場した冬季五輪を振り返り…高橋大輔＆小塚崇彦と相部屋でバトル勃発！

スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。

ついに始まったミラノ・コルティナオリンピック。4年に一度のウィンタースポーツの世界的祭典開催にあわせ、本日2月6日（金）深夜の同番組には、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）がゲストとして登場。

オリンピアンしか知らない、冬季五輪の舞台裏を明かしていく。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回の五輪、男子フィギュアスケート日本代表として活躍が期待される佐藤駿選手、鍵山優真選手、三浦佳生選手について、織田からは「普段から大の仲良し」との情報が。

注目の3人は、銀盤以外でも一緒に“とあるプレイ”に夢中になっているそうだが、いったいどんなことを共にプレイしているのか？

また織田は、自身が出場したバンクーバー五輪についても振り返り。

共に男子フィギュアスケート日本代表だった高橋大輔、小塚崇彦とは選手村でどのように過ごしたのか。詳細に明かしていく。

競技終了後、高橋・小塚と相部屋で過ごしていた織田は、自身のある言動がきっかけで喧嘩に発展してしまったことを大暴露。

そして、気まずい空気が流れる3人部屋でスター選手たちがとった驚愕の行動が明らかになり、スタジオは大爆笑。バンクーバーの銀盤で歴史的な演技をした3人。その裏でいったい何があったのか、注目だ。

◆一世を風靡した“もぐもぐタイム”に対抗

さらに、フィギュアの織田・高橋・小塚は3人とも入賞を果たした競技終了後、晴れて打ち上げを行ったというが、超ハイテンションであるものを爆食したことを打ち明け、その恐るべき合計金額も披露する。

また山口からは、平昌五輪で「そだねー」や「もぐもぐタイム」で世間から大きな注目を集め、銅メダル獲得により大フィーバーを起こした女子カーリング日本代表チーム「ロコ・ソラーレ」に関連するマル秘情報も。

ロコ・ソラーレの藤澤五月選手とミックスダブルスで活躍した経験を持つ山口だからこそ密かに警戒していた“とある事態”や、もぐもぐタイムを意識して取った行動を明かし、スタジオの出演者たちは大きな笑い声をあげる。