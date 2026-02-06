マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』US版フルトレーラー第1弾公開！北米で公開後24時間で1億1,650万回再生を記録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）のUS版フルトレーラー第1弾と新スチール5点が解禁となった。

■世界を魅了した伝説がスクリーンに甦る！

人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。彼の音楽は時代や国境を超え、今なお数え切れないアーティストやファンに影響を与え続けている。2009年公開のドキュメンタリー映画『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』は、日本で興行収入50億円超の大ヒットを記録し、世界最高興収の音楽ドキュメンタリーとなった。

映画『Michael／マイケル』は、音楽の枠を超えて世界に多大な影響を与えたマイケル・ジャクソンの人生を描くエンターテインメント作品。ジャクソン5の一員としてその才能を見出された幼少期から、クリエイティブな野心に突き動かされ、世界最高のエンターテイナーを目指して突き進んだ軌跡までを辿る。

音楽、家族、愛、そして人生――マイケルにとってそれらは何を意味していたのか。初期ソロ時代の象徴的なパフォーマンスと、舞台裏の素顔に迫り、観客は最前列で彼のステージを体感する。

US版予告第1弾は、北米で映像が初解禁されるや、公開後24時間で1億1,650万回以上再生され、音楽伝記映画の予告編として史上最多の記録を達成。大きな話題となっている。

アカデミー賞(R)受賞作『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けたプロデューサー、グレアム・キングが製作。監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア、脚本はアカデミー賞(R)3度ノミネートのジョン・ローガンが務める。

マイケル・ジャクソン役には、実の甥であるジャファー・ジャクソン。幼少期のマイケルは、才能溢れる若手俳優のジュリアーノ・クルー・ヴァルディが演じる。父ジョセフ・ジャクソン役に、2024年・2025年と2年連続でアカデミー賞(R)にノミネートされたコールマン・ドミンゴ、母キャサリン・ジャクソン役にニア・ロング。

『オフ・ザ・ウォール』『スリラー』を手掛けた伝説的音楽プロデューサー、クインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、長年の弁護士ジョン・ブランカ役を『トップガン マーヴェリック』で高い評価を受けたマイルズ・テラーが演じる。

数え切れないほどの名曲とともに、世界を魅了した伝説がスクリーンに甦る。音楽を愛するすべての人に贈る、究極のエンターテインメントを、ぜひチェックしよう。

■映画情報

『Michael／マイケル』

6月12日（金）全国公開

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・クルー・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

(R), TM ＆ (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

