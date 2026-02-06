中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「うらやましさしかない、日本人はショッピングで悩むことなんてあるの！？」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者の女性は、「一つのショッピングモールだけでも目移りしてしまうのに、（日本は）至るところにショッピングモールがあって、しかも頻繁にセールが行われている。割引後の価格は本当に本当に安くて、品質もとても良い。本当にうらやましすぎる」とつづった。

そして、「日本で生活していたら買い物や服選びにまったく苦労せず、質も風合いもとても良い服が簡単に手に入る。もう、うらやましさしかない」と感情を爆発させ、日本のアパレルショップの画像を6枚アップしている。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「激しく同意」「私もたくさん買ったのに合計で600元（約1万3500円）ちょっとだった。本当に満足」「完全に同意。日本で毎日ショッピング三昧だったけど、それでも帰国したらもっと買えば良かったと思う」「先週3割引きの服を3着買った。そのうちの1着はたった100元（約2200円）。今では淘宝（タオバオ。中国のECサイト）でもこんなに良い服買えないよ」「日本は本当にいいよね。ポイントはそれぞれ特徴のある小さい店がたくさんあること。どこに行っても同じチェーン店ばかりということがない。古着屋があるのも良き」といった声が相次いだ。

また、「本当に感嘆する。日本のオフライン実店舗は本当にすごく良い（泣）」「日本のショッピング環境が大好き。（ネットではなく）実店舗で選んで買うのがいいんだよね。店員さんの接客も良いし」「悩みはあるよ。全部回り切れないこと。違う店に似たような商品があっても必ず細かいデザインが違う。1日買い物するなら本当に荷物持ちが必要」「悩みは選択肢が多すぎること！」「日本では頑張って出掛けさえすれば、ショッピングも食事もすごく楽しめることが約束されてる」といったコメントも見られた。（翻訳・編集/北田）