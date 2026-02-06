スポーツ専門局「FOX SPORTS」電子版が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝オッズについて報じている。

2月5日（日本時間6日）時点のドラフトキングス・スポーツブックによるものだ。それによると、本命は米国で＋100（100ドルを賭けて勝てば100ドルの利益）。対抗馬は日本で＋350（100ドルを賭けて勝てば350ドルの利益）。以下、上位はドミニカ共和国が＋370、プエルトリコが＋1200、ベネズエラが＋1500、メキシコが＋2200、韓国が＋3500、カナダが＋3500、オランダが＋5000、イタリアが＋5000、キューバが＋5000となっている。

日本は2023年大会の決勝で米国を3―2で破り優勝したが、今回のオッズではタリク・スクバル、ポール・スキーンズとサイヤング賞投手2人を揃えた米国が最有力と評価された。

米国は2017年大会でプエルトリコを下し、これまで唯一のWBC制覇を果たしている。3番手評価のドミニカ共和国は、2013年大会の決勝でプエルトリコを破って優勝。一方、4番手評価のプエルトリコは、2017年大会では米国に、2013年大会ではドミニカ共和国にそれぞれ決勝で敗れ、いずれも準優勝に終わっている。