小学校お受験で学習塾に… そこで謎の転落死発生 6日放送『元科捜研の主婦』第4話【あらすじ】
テレビ東京で6日、ドラマ9『元科捜研の主婦（おんな）』（毎週金曜 後9：00〜）の第4話が放送される。
【場面写真】強烈な表情！不思議そうに見つめる松本まりか
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
第4話では、亮介が小学校お受験に挑戦。詩織は道彦と相談し、学習塾の入塾説明会へ行くことに。保護者達の目当てはカリスマ講師・四方田（濱正悟）だ。
そんな説明会にクレーマー保護者が乱入。さらに、集団食中毒の症状で倒れる保護者たち。詩織は名門塾で起きた原因不明の食中毒事件の真相を探る中、塾長・平井（淵上泰史）が謎の転落死。お受験の裏に潜む悲しき事件の真相を科学の力で暴き出す。
【場面写真】強烈な表情！不思議そうに見つめる松本まりか
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
そんな説明会にクレーマー保護者が乱入。さらに、集団食中毒の症状で倒れる保護者たち。詩織は名門塾で起きた原因不明の食中毒事件の真相を探る中、塾長・平井（淵上泰史）が謎の転落死。お受験の裏に潜む悲しき事件の真相を科学の力で暴き出す。