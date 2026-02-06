7日から9日頃にかけて、全国的に厳しい寒さとなりますが、その後は寒さが緩むでしょう。2月中旬頃は、九州から北海道にかけての広範囲で、平年を上回る暖かさとなりそうです。なお、四国・九州と奄美・沖縄では、少雨傾向が続きそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、例年と同様に、くもりや雪の日が多いでしょう。北日本太平洋側は、例年と同様に、晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

7日から13日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」でしょう。14日から20日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。21日から3月6日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「平年より少ない」見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、14日から20日頃にかけて、寒気の影響を受けにくいとみられ例年と比較して、くもりや雪（または雨）の日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、14日から20日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けにくいとみられ、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

7日から13日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。14日から20日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。21日から3月6日頃にかけての気温は、北陸で「平年並みか高い」でしょう。関東甲信では「平年より高い」見込みです。東海では「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「平年より少ない」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

北陸では、14日から20日頃にかけて、寒気の影響を受けにくいとみられ例年と比較して、くもりや雪（または雨）の日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、14日から3月6日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けにくいとみられ、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

7日から13日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。14日から20日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。21日から3月6日頃にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽では「平年並みか少ない」見込みです。四国・九州では「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽では、「平年並みか多い」見込みです。四国・九州では「平年より多い」でしょう。この先1か月の降雪量は、近畿北部・山陰ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

14日から3月6日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けにくいとみられ、例年と比較してくもりや雨の日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

7日から13日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より低い」でしょう。14日から20日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」の見込みです。21日から3月6日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】2/7→3/6

札幌-0.3℃〜2.6℃

青森2.0℃〜4.9℃

仙台5.8℃〜8.3℃

【東日本】2/7→3/6

新潟5.5℃〜8.7℃

東京10.3℃〜12.8℃

名古屋9.6℃〜13.1℃

【西日本】2/7→3/6

大阪9.7℃〜12.7℃

広島10.2℃〜13.1℃

高知12.4℃〜15.2℃

福岡10.6℃〜13.6℃

鹿児島13.8℃〜16.4℃

【奄美・沖縄】2/7→3/6

名瀬17.6℃〜19.5℃

那覇19.6℃〜21.1℃

■1か月予報（2月7日から3月6日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:20%・30%・50%

東日本:20%・40%・40%

西日本:30%・30%・40%

奄美・沖縄:40%・30%・30%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:40%・40%・20%

西日本（太平洋側）:50%・30%・20%

奄美・沖縄 :60%・30%・10%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（太平洋側）:20%・40%・40%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・30%・50%

奄美・沖縄 :10%・30%・60%

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:50%・30%・20%

東日本（日本海側）:50%・40%・10%

近畿北部・山陰:30%・40%・30%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）