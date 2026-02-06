「黒コート」どう着る？→【GU】大人のマンネリ打破♡「サマ見えコーデ」

コーデをキリッと引き締めて、上品な着こなしに導いてくれる「黒のコート」。オンにもオフにも使いやすいアイテムだけど、出番が多いとマンネリを感じることも……。そこで今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんをお手本に、黒コートを使った「サマ見えコーデ」をご紹介します。バギージーンズやスカーフなど、旬のアイテムと合わせたスタイリングをピックアップしました。冬の着こなしをアップデートしたい大人女性は、ぜひ真似してみて。

デニムアイテムと合わせて旬顔こなれコーデに

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\4,990（税込・セール価格）

ロング丈のAラインシルエットで、クラシカルな雰囲気を醸すコート。マンネリを打破したい大人女性は、デニムアイテムと合わせて旬顔に仕上げてみて。こなれ感のあるデニムオンデニムスタイルなら、さらに上級者見えしそうです。寒さが厳しい今の時期は、アクセントにテーラードジャケットを仕込むのもおすすめ。きちんと感のあるジャケットとコートで、カジュアルながらも上品なコーデに仕上がります。

スカーフのプラスワンで鮮度高めな着こなしに

【GU】「コージーメルトンハーフコート」\2,990（税込・セール価格）

幅広いシーンで使いやすい、膝上までのハーフ丈コート。雰囲気を変えるなら、トレンド感のあるスカーフをプラスワンしてみて。ハイゲージのニットスカーフなら、上品な顔まわりに仕上げてくれます。モノトーンの配色で地味見えしないよう、インナーには華やかなピンクのセーターをチョイス。ミニ丈ボトムスを合わせれば、大人可愛い最旬ルックの完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M