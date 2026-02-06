ときには、飼い主さんさえも驚かせる賢い一面を見せてくれる猫ちゃん。そんな驚きの光景が投稿され、「ニャンコって賢いですね」「柔道家みたい」と話題となっています。知恵を使って重たい襖をひとりで開ける猫ちゃんの光景には、絶賛の声が寄せられることに。投稿は9万再生を突破することとなりました。

【動画：ふすまの向こう側に行きたい猫→少しだけ前足を使って開けた、次の瞬間…『まさかの行動』】

襖の向こうに行きたいココくん

見事な発想の転換によって、たくさんの人に驚きを届けることとなったのは、Instagramアカウント『ココ』に投稿された光景。この日、茶白猫のココくんは部屋の隅に腰を下ろし、目の前にある襖を見つめていたとのこと。どうやら、ココくんは襖の向こう側へ行きたいようです。

重い襖を目の前にしたココくんは、顔を振って気合いを注入。そして前足を襖にかけてみますが…やはり襖は重かったようで、数センチ開いたあとはびくともしなくなってしまったといいます。

ココくんが普通に開けるには少し重たい襖。はたして、ココくんはこの襖をどうやって開けることにしたのでしょうか？

なんとか隙間を作れたものの…

なんとか襖と壁の間に隙間を作ることはできたものの、ココくんが通るにはまだスペースが足りません。

すると、ココくんは少しだけ開いたその襖の隙間を見つめ、何か考えるそぶりを見せたそう。そしてすぐに、襖をひとりで開ける『ある方法』を思いついたのでした。

物理法則を駆使するココくんに驚きの声続々！

ココくんが思いついた『ひとりで襖を開ける方法』、それは…体を捻った時の反動を襖に送ること！ココくんは襖の前にゴロンと横になると同時に襖に前足をかけ、体を捻った時の反動を利用して、襖に力を込めたそう。

すると、前足の力だけでは動かなかった襖が、ほんの少し開いたのでした！

このココくんの発想の転換には、投稿を見た人たちから驚きの声が上がることに。誰に教えてもらうわけでもなく、物理法則を使い見事に襖を開けるココくんの姿に、「すごい！」と賞賛の声が寄せられています。そして無事に襖を開けられたココくんは、どこか得意気そうに向こう側の部屋へと消えていったのでした。

物理法則を駆使して重い襖を開けるココくんの光景には、たくさんの人から絶賛コメントが寄せられることに。「遠心力を使うとは流石です」「頭いい！」と、その賢さに驚く声や、「でんぐり返りしながら開けるのすごい」といったココくんの器用さに感心する感想など、たくさんの反応が寄せられています。

Instagramアカウント『ココ』では、そんな賢すぎる茶白猫ココくんの日常が投稿されています。賢さと愛らしさを兼ね備えたココくんの姿に、きっと目を奪われてしまうことでしょう。

ココくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ココ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。