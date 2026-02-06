大人も欲しくなるーーーッッ！！【マクドナルド】全部可愛い♡「新作ハッピーセット」

2026年1月16日から販売が始まった【マクドナルド】のハッピーセット®のおもちゃは、サンリオキャラクターの「ポムポムプリン」。大人も欲しくなるようなキュートなおもちゃを、チェックしている人も多いのではないでしょうか。今回は、実際にゲットした@ftn_picsレポーターHaruさんのレポートから、その魅力をご紹介します。マクドナルド公式サイトによると、すでに販売終了の店舗もある様子。近くの店舗で見つけたら、ラッキーかもしれません。

全部集めたくなる！ 可愛すぎ注意なおもちゃ

ハッピーセット「ポムポムプリン」の1月16日から販売開始した第1弾で登場したのは、3種類のおもちゃ。右から、小物入れ、えんぴつキャップ、ころころカートとなっており、どれも見ているだけで癒されそうな可愛さです。ころころカートや小物入れは、子どものおままごとにも使えそう。置いて飾っておくだけでも可愛いデザインなので、全種類揃えて並べたくなるかも。

飾っておくだけでも可愛い小物入れ

小物入れは、ポムポムプリンのベレー帽がフタになっており、中にアクセサリーなどを入れられます。自分用に使うなら小ぶりなアクセサリーを入れたり、子ども用にするならヘアゴム入れとして使うのもいいかも。もちろん、おままごとのような、遊びに使っても◎ 並べて置いて飾っても可愛く、さまざまな楽しみ方ができるはず。

大人も子どもも欲しくなる【マクドナルド】のハッピーセットのおもちゃ。ポムポムプリンのおもちゃは、第1弾、第2弾合わせて全6種類です。まだコンプできていない人も、これからチェックする人もおもちゃをゲットするなら、1月30日からの第3弾がラストチャンスかも！ ぜひお近くの店舗へ足を運んでみてください。

