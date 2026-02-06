元モーニング娘。の飯田圭織が4日、自身のインスタグラムを更新。駅のプラットホームで新幹線の前に立つショットを添えて投稿した言葉が共感を呼んでいる。



【写真】確かに「好きって言ってた」はずだが 大人でもワクワクするけど

「はやぶさとこまちの連結」と書き出した飯田。「息子、ずっと鉄道マニアでたくさん電車も見に行ったし プラレールやトミカも集めて 図鑑も揃えたのに」と続けた。アップされた写真には連結された東北新幹線の「はやぶさ」と「こまち」の車両が写っている。



連結とともに切り離しでも人気がある「はやぶさ」と「こまち」。プラットホームにコート姿で立つ飯田はピースサイン。鉄道ファンならずともワクワクするショットだが、続けて「10年後、、 母のみハイテンション 息子、冷静、、笑」とつづり、「あんなに好きって言ってたじゃない～♫」と記した。



子どもの成長と母の心境を感じさせる言葉に、フォロワーからは「めちゃくちゃわかります」「あるあるですよね」「大人の方がテンションあがるのかも」「もいちど好きって聞かせて欲しい～」「嬉しいけど寂しくもあるのかな」と共感の声が寄せられた。



飯田は2007年にミュージシャンと結婚し、13年に男児を、17年に女児を出産している。



（よろず～ニュース編集部）