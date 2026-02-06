

モデルで実業家のミランダ・カーと俳優のオーランド・ブルームは結婚生活中、お互いの「良いところを引き出す」ことができなかったという。2010年から2013年にかけて結婚生活を送り、現在15歳になる息子フリン君を持つ2人は、いまだにとても良い関係を維持しているものの、夫婦としてはうまくいかなかったのだそうだ。



【写真】4児のママとしての顔 愛あふれる姿で子どもを抱っこ

2017年に実業家のエヴァン・シュピーゲルと再婚したミランダは、ポッドキャスト「We Need to Talk」でこう話す。「オーランドと私はとても良い友達」「この前、彼の誕生日を祝ったところなんだけど、彼からフリンの最高の母親であり、素晴らしい友人でいてくれてありがとうって言われ、そして彼の人生に私がいることを感謝してるって言ってくれた。私も同じ気持ち」「今年が彼にとって素晴らしい年になることを願ってる。私たちは定期的に会っているし、いつも円満。私たちの間にはお互いに対する友情と尊重が、しっかりと根底にあるの」



一方、シュピーゲルとの間に7歳、6歳、1歳の子を持つミランダは、仕事と子育ての両立の難しさについても語り、「間違いなく大変」と認めながらも、健康な子供たちと暮らす幸せを時にかみしめていると話した。



