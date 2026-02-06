リポーターも務めるモデルの宮本李菜(24)が5日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスデビューしたことを明かした。



【写真】初挑戦のピラティス スラリ伸びた脚で見事なV字を披露

「ピラティスはじめました～ 1回でも、姿勢と心が整っていくことを感じました．楽しみがまた増えました 内なる美を引き出す韓国式ピラティス」とつづり、白Tシャツに下半身はピッタリとしたピンクのウェアで、さまざまなポーズに取り組む姿を投稿。バーや器具を使い、見事な体幹バランスを見せている。



この投稿には「メチャクチャ可愛い」「かわいすぎです」「めちゃくちゃ素敵で美人やし、すっごく綺麗だなぁ スタイル魅力的」「美脚長いですね」「柔らかいなぁ～」「バラのような美しい女性」といったコメントが寄せられている。



和歌山県出身の宮本は龍谷大在籍時、全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2023」でグランプリを獲得。第73代今宮戎神社福娘代表も務めた。ファッション雑誌でのモデル活動や読売テレビ「かんさい情報ネットten．」レポーターなどを務めている。



（よろず～ニュース編集部）