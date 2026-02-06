読書が子どもの「共感力」を伸ばす？物語を読むことで他者の気持ちが理解できるようになる科学が示す読書のすごさ

読書をするのは「よいもの」だということはわかっているが、それがなぜ「よいもの」なのか意外と知られていない。



読書がもたらすプラスの効果やエビデンスにもとづいた読書法を紹介する、教育心理学で認知科学者・猪原敬介さんの著書『科学的根拠（エビデンス）が教える 子どもの「すごい読書」』（日経BP）。



本書から、なぜ読書が他者の気持ちを知ることにつながるのかを、一部抜粋・再編集して紹介する。

誰かと関わるなら共感力は欠かせない

「共感」とは「相手の感情や経験に寄り添う」ことを意味する言葉です。誰かと信頼関係を築き、友人となったり、一緒に仕事をしたりするためには、ある程度の共感力は欠かせません。

相手の感情や、これまでどういった経験をしてきた人なのか、という部分をまったく無視してしまっては、うまくやっていけるはずがありませんから。

そういった意味で、共感は対人コミュニケーションの基礎といえるでしょう。

高知工科大学の日道俊之さんら（※1）が日本語版を作成した共感性を測定するための質問紙では、例えば、

・「自分は思いやりの気持ちが強い人だと思う」

・「友達のことをよく知ろうとして、その人からどのように物事が見えているか想像する」

といった項目に、「まったく当てはまらない」から「非常によく当てはまる」のいずれかで回答します。

こうした質問紙は「ああ、共感性の高さを測っているなぁ」と納得しやすいですね。

しかしこれは「あなたは共感性が高い人ですか？」と直接聞いていることに近く、実際にその人がうまく共感できる人かどうかはわからないわけです。

そこで心理学の研究では、正解／不正解のある「テスト」がよく用いられます。中でもよく用いられるのが「目から心を読む」テスト（※2・3）です。

「目から心を読む」テストは、人の顔の目元部分だけをくりぬいたモノクロ画像を見て、その人の感情を「いらいらした」「嫌みな」「不安な」「友好的な」といった4つの選択肢から選んで当てるテストです。

あくまでも「共感」という心の働きの中の、「他者の気持ちを知る力」だけを測定したものではありますが、「共感力」を構成するひとつの要素としては確かに存在するものでしょう。

物語は他者の感情を理解する力を向上させる

さて、読書は「他者の気持ちを知る力」を高めるのでしょうか。

物語の読書について、答えは「YES」です。

2013年、アメリカのデヴィッド・カマー・キッドさんらは「文学作品を読むことは他者の心を推測する力を向上させる」と題する論文を発表しました（※4）。

この研究で行われた実験手続きはシンプルです。

参加者は、次の2つのグループにランダムに割り当てられました。

・何も読まずに「目から心を読む」テストを行うグループ

・「文学小説」を読んでから、「目から心を読む」テストを行うグループ

結果として、「目から心を読む」テストのスコアは、

・ 文学小説グループ＞何も読まないグループ

でした。

2つのグループへの参加者の割り当てはランダムなので、もともとの「他者の気持ちを知る力」は2つのグループでほぼ等しいと考えられます。

すなわち、「文学小説」を読むことで、「他者の気持ちを知る力」が高まった、というわけです。

キッドらのこの研究は非常に注目されて、数多くの研究者たちが同じ結果を再現しようとしたり、類似の実験を行ったりしました。

この結果を疑問視する論争も起こりましたが、行われた膨大な研究を再分析して、より堅実な結論を出す「メタ分析」が行われた結果（※5）、次のようなことがいえるとわかりました。

・キッドらの実験のような「物語の読書が共感力を高める」効果は、実在する

・「物語」と「説明文」を比較すると、物語を読むほうが共感力を高める効果が大きい

・ 物語「読書」と物語「視聴」を比較すると、読書のほうが共感力を高める効果が大きい

・ただし物語読書が共感力を高める効果はそれほど大きいとはいえず、読書習慣との関係の強さは、「言語＞知能＞共感」であった

なぜ、物語読書が共感力を高める？

物語を読むことで、なぜ共感力が高まるのでしょうか。

すでに紹介したカナダのマーさんらの研究グループは、この疑問についていくつかの仮説を提案しています。

まず、脳科学的観点から、「物語の読解」で使用される脳領域と、「目から心を読む」テストを含む複数テストで「他者の気持ちを知る力を発揮する」際に利用される脳領域が重複していることを示しています（※6）。

つまり、物語を頻繁に読み、しかも、文学作品のように読解にある程度の負荷のかかるものであった場合には、その脳領域が「トレーニング」されるために、「他者の気持ちを知る力」が高まると考えられるわけです。

また、「人間の心はこういうものだ」「人の中には、こんな考え方をする人もいる」といった、「人間心理についての知識獲得」によっても「他者の気持ちを知る力」が高まると考えられています（※7）。

そのため、その物語が適切に世界や人間心理を反映させたものであることが、「他者の気持ちを知る力」を高めるための条件となります。

いくら物語であっても、実際の世界や人間心理からあまりにもかけ離れたものを読んでいては、共感力を高めるという観点からは効果がありません。そういった内容の物語ばかり読んでいると、少なくとも短期的にはマイナスの効果さえあると考えられます。

ラノベ、マンガなどはいいの？

読書の効果の話をすると、よく質問されるのが「ライトノベル、マンガ、映画、アニメはどうなのか？」ということです。

そういうときには私は、国際学力調査において、日本ではマンガは読まないよりも読んだほうが読解力の結果がよかったこと（※8）や、2025年に明治学院大学の垣花真一郎さんが発表した論文で、マンガの読書経験が多い人ほどあまり目にすることのない難しい漢字の読みの成績がよかったこと（※9）などを引き合いに出しつつ、「文字の本かマンガかといった『分類』は本質ではなく、実際にどんな内容のものなのか、読み手がどういった人なのか、といったことが本質です」と答えるようにしています。

共感力の話でいえば、まだ共感する力が十分でない児童であれば、内容が簡単で、人間関係が複雑でないものでもよいでしょう。子ども向けアニメや、勧善懲悪のわかりやすいマンガにも、いじめられれば悲しい、助けてもらえれば嬉しい、といった、世界や人間心理に照らして妥当な内容が含まれているはずだからです。

しかし、成長してくると、現実世界では善も悪もそう簡単に割り切れないことがわかってきます。そんな読み手には、複雑な立場や人間関係が描かれた作品でなければ、共感力が高まらないというのはわかってもらえるはずです。

この点では、優れた映画作品などが共感力を高める効果を持つことも多いでしょう。

「物語『読書』と物語『視聴』を比較すると、読書のほうが共感力を高める効果が大きい」という研究知見を紹介しましたね。

これとて、本当は「作品と、読み手・視聴者によって違う」のですが、あえて「読書」と「映画」の違いを考えるならば、さきほどの「トレーニング」説があるでしょう。

映画は、役者が優れていればいるほど、その心情がダイレクトにわかるものです。

一方、読書では「文字」から登場人物の心情を想像しなくてはなりません。映画視聴よりも読書のほうが「他者の気持ちを知る力を発揮する」ための脳領域を使う程度が（平均的には）大きい、ということはありうる話だと思います。

猪原敬介

教育心理学・認知科学者。著書に『読書効果の科学 読書の“ 穏やかな” 力を活かす3原則』『読書と言語能力 言葉の「用法」がもたらす学習効果』（いずれも京都大学学術出版会）などがある。

