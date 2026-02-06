◎全国の天気

北海道は、暴風が吹き荒れて、見通しが全くきかないほどの猛吹雪となるおそれがあります。また、日本海側は広く雪や雨で、雷を伴うところもあるでしょう。九州は夜遅く、にわか雨がありそうです。太平洋側は、広く晴れる予想です。

◎予想最高気温

北日本日本海側は冷たい風が強まり、真冬の寒さとなるでしょう。札幌は氷点下1℃の予想です。一方、関東から西日本の太平洋側は春の暖かさが続きます。東京は16℃で、3月下旬並みでしょう。ただ、こちらも午後は冷たい北風が強まり、夕方以降は急に冷え込みそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

7 日（土）、8日（日）は山陰や近畿北部で雪が続き、8日(日)は大雪となるおそれがあります。また、8日(日)は福岡や大阪など、普段雪の少ない地域でも、雪が降りそうです。気温が下がるため、路面の凍結にもご注意ください。来週11日(水)建国記念の日は広く雨が降る予想です。

・札幌〜名古屋7 日（土）、8日（日）は日本海側で大雪となる所があるでしょう。関東や東海も雪の降る所がありそうです。特に8日(日)は関東南部でも積雪となるおそれがあるため、最新の情報にご注意ください。また、7 日（土）、8日（日）は一気に寒くなるため体調管理にもお気をつけください。週明け9日(月)は太平洋側で晴れ間が広がりそうです。