マイケル・ジャクソンの軌跡描く映画『Michael／マイケル』US版フル予告第1弾解禁
“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの人生を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）のUS版フル・トレーラー第1弾と新スチール5点が解禁された。
【動画】映画『Michael／マイケル』US版フル予告第1弾
「ビリー・ジーン」「今夜はビート・イット」など数々の名曲を生み出し、人類史上最も売れたアルバム『スリラー』やムーンウォークで世界的現象を巻き起こしたマイケル・ジャクソン。その音楽とパフォーマンスは、時代や国境を超えて現在も多くのアーティストに影響を与え続けている。
本作は、ジャクソン5の一員として才能を見出された少年時代から、世界的スターへと駆け上がったマイケルの軌跡と、その裏側に迫る音楽伝記映画。観客が最前列でライブを体感するかのような臨場感あふれる映像で、世界を魅了した伝説がスクリーンに蘇る。
解禁されたUS版予告は、北米で公開されるや否や大きな反響を呼び、公開後24時間で1億1650万回以上再生を記録。音楽伝記映画の予告編として史上最多の再生回数を達成したという。
製作は、アカデミー賞受賞作『ボヘミアン・ラプソディ』を手がけたグレアム・キング。監督は、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア。脚本は、アカデミー賞3度ノミネートのジョン・ローガンが担当する。
キャストには、マイケル役に実の甥であるジャファー・ジャクソン。幼少期のマイケルは、才能あふれる若手俳優 ジュリアーノ・クルー・ヴァルディが演じる。父ジョセフ・ジャクソン役に、2024年・2025年と2年連続でアカデミー賞にノミネートされたコールマン・ドミンゴ、母キャサリン・ジャクソン役にニア・ロング。
『オフ・ザ・ウォール』『スリラー』を手がけた伝説的音楽プロデューサー、クインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、長年の弁護士ジョン・ブランカ役を、『トップガン マーヴェリック』で高い評価を受けたマイルズ・テラーが演じる。
